Atletica | Lorenzo Simonelli scatenato sotto la pioggia | 10 25 sui 100 metri | può sostituire Jacobs a Firenze?

(Di domenica 30 aprile 2023)si è reso protagonista di un’eccellente prestazione al Roma Sprint Festival. L’ostacolista azzurro, che lo scorso mese sfiorò la medaglia di bronzo sui 60 ostacoli agli Europei Indoor, si è cimentato sui 100nella capitale e ha corso un ottimo 10.25, considerando che non è uno specialista della velocità. Il vento era favorevole (+1,8 m/s), ma la pista era bagnata a causa della fittache si è abbattuta sulla Città Eterna. Il suo personale era il 10.44 siglato al primo turno, lo scorso anno si fermò a 10.56. L’azzurro è riuscito ad avere ampiamente la meglio su Marco Ricci (10.51), grazie a un’impeccabile partenza e a un buon lanciato.ha recentemente preso parte al raduno degli staffettisti andato in scena proprio a Roma, insieme ai ...

L'estone Karel Tilga con il primato del meeting nel decathlon (8482 punti), la statunitense Taliyah Brooks con il personale e la miglior prestazione mondiale dell'anno nell'eptathlon a quota 6330. È u ...