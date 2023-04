(Di domenica 30 aprile 2023)ta in gara a 21 mesi di distanza dalla sua apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia si è lasciata alle spalle quasi due anni tribolati a causa di alcuni problemi fisici e si è rimessa in gioco nella 10 km di. La pugliese ha chiuso al 13mo posto con il tempo di 45:05, su una distanza che sarà importante in ottica gara a coppie miste ai Giochi di Parigi 2024 (l’uomo e la donna in gara correranno infatti 21 km suddivisi in due sessioni). L’azzurra è stata preceduta da Valentina Trapletti (decima in 44:53), mentre il successo è andato alla cinese Yang Jiayu (43:20) davanti alla connazionale Wu Quanming (43:33) e alla messicana Alegna Gonzalez (43:35 A trionfare nella gara maschile è statoin 38:56, ...

Con la Arcioni la sorella Flavia, pure lei atleta azzurra, e la mamma Battaglia, più... manifestazione organizzata dall'ACSI con il supporto di ACSI Italia e ACSI... "Ho voglia di gareggiare per avere stimoli diversi dall'allenamento", racconta Palmisano. "Tutto sembrava andare per il verso giusto durante la riabilitazione - spiega la 31enne..."

Atletica, Antonella Palmisano torna in gara! Francesco Fortunato vince a Madrid, Stano 4° OA Sport

