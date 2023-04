Con un doppio pareggio tra le dirette concorrenti e un dispetto ai granata, agguanterebbe i cugini nerazzurri, a - 2 dalla Champions die Milan. E tutto si riaprirebbe. VETERANI - Merito degli ...... mentre dovrebbe indossare i panni del Milan, come all'andata con la, quando Scalvini di testa zittì l'Olimpico per una vittoria che, sui 90' d'attacco forsennato della, era larga. ULTIMA ...- Ora la squadra di Mourinho, sconfitta dall'Atalanta all'Olimpico in quello che era un altro campionato, è a +7, terza da sola e inarrestabile, sarà un banco di prova duro ma sincero per questa ...

Atalantamania: Roma, Milan, Inter, ora vedete la Dea Calciomercato.com

Quando l’Atalanta varcò il tunnel dell’Olimpico, a settembre dell’anno scorso, era un’altra squadra. Non per la rosa, praticamente gli stessi 23 di oggi salvo Malinovskyi e Zortea, ma per l’atteggiame ...In una partita, infuocata come il post gara, finita 1-1, non ti aspetti certo che il migliore in campo sia il portiere. Invece è proprio così: nelle 12 occasioni da gol inventate dalla Fiorentina, con ...