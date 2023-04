Atalanta | una big pronta a fare follie per Hojlund

... la società granata dovrà infatti pagaremulta da 2.000 euro per gli insulti rivolti dai tifosi all'allenatore dell'. 'Ammenda di 2.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, ...... Milan 57, Roma 57,55, Fiorentina 45, Bologna* 44, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17. *...Al 75' il Verona pareggia conrete al volo di Verdi. Il tabellino di Cremonese - Verona 1 - 1 9'... leggi anche Serie A: Roma - Milan finisce 1 - 1, Torino -1 - 2. VIDEO La cronaca di ...

Torino-Atalanta 1-2: la Dea doma un Toro scalpitante RaiNews

Non ci girerò molto attorno: perdere con l'Atalanta ha fatto male non tanto per le modalità con cui ciò è avvenuto dato che un gol negli ultimi minuti dopo averla pareggiata è stato come buttare sale ...I cori della curva Maratona contro Gian Piero Gasperini sono costati caro al Torino: la società granata dovrà infatti pagare una multa da 2.000 euro per gli insulti rivolti dai tifosi all'allenatore d ...