Atalanta | occhi su Lookman | l’attaccante cerca il recupero con lo Spezia

(Di domenica 30 aprile 2023) CALCIO. L’anglo-nigeriano, ai box per un infortunio muscolare, punta al rientro per il match di mercoledì 3 maggio al Gewiss Stadium (ore 18). Cruciale la seduta di lunedì 1 maggio. Contro i liguri possibili novità dal 1’.

puntati su Ademola Lookman in casain vista della gara di mercoledì 3 maggio (alle 18) al Gewiss Stadium contro lo Spezia . Dopo la seduta di scarico post - partita di domenica 30 ......puntati agli smartphone per seguire (con qualche difficoltà) la partita in corso tra Inter e ... Roma - Milan 1 - 1 e Torino -1 - 2 ieri.... segnando di pugno a Brini, sotto glidi Zico (12 maggio 1985). La festa, strameritata, ... Come calendario non è quella messa meglio (Roma,, Napoli), ma come condizione sì. Condividiamo ...

Atalanta, occhi su Lookman: l'attaccante cerca il recupero con lo ... L'Eco di Bergamo

CALCIO. L’anglo-nigeriano, ai box per un infortunio muscolare, punta al rientro per il match di mercoledì 3 maggio al Gewiss Stadium (ore 18). Cruciale la seduta di lunedì 1 maggio. Contro i liguri po ...Il reparto degli esterni è fondamentale per il gioco di Juric e lui stesso lo fa notare spesso. Nell’estate 2022 sono state sbagliate le scelte da questo punto di vista ...