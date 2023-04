Ascolti tv sabato 29 aprile | L’eredità | Amici serale 2023 | Quinta dimensione

(Di domenica 30 aprile 2023)tv29: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,29? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3. Su Rete 4 Sette giorni. Su Canale 5, il. Su Italia 1 Madagascar. Ma chi ha totalizzato i maggioritv29? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv29, prima serata I dati Auditel e lo share dei ...

L'evento si svolgerà al Monk6 maggio alle 19. Alessandra Celletti ha all'attivo una ... oltre 20 produzioni discografiche prodotte da etichette inglesi e americane e milioni disu ......De Filippi schiacciasassi Anche quest'anno Amici si sta rivelando uno schiacciasassi sul frontee share. Il talent show non conosce cali e conquista puntualmente il prime time delsera ......star tra le principali piattaforme social e di streaming totalizzando a oggi 354 milioni di...per questo Suoni di Marca 2023 sono i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio) e i NoBraino (29 ...

Ascolti tv sabato 29 aprile 2023: L’Eredità, Serale Amici, Madagascar, FBI, dati Auditel e share Il Corriere della Città

Ascolti tv 29 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...