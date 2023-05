Ascolti TV | Sabato 29 aprile 2023 Amici senza rivali 4 | 1 mln – 27 2% | lo speciale de L’Eredità 2 | 5 mln 16 4% Record per Affari Tuoi 25 3%

(Di domenica 30 aprile 2023) Maria De Filippi -(foto US Fascino) Nella serata di ieri,29, su Rai1– Viva la Rai, in onda dalle 21:35 alle 00:13, ha conquistato 2.520.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5, dalle 21:27 alle 00:21, ha raccolto davanti al video 4.125.000 spettatori con uno share del 27.2% (Buonanotte di 6 minuti a 2.158.000 e il 27.2%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.178.000 spettatori (6.5%) e F.B.I. International 914.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Madagascar ha intrattenuto 822.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 857.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Sette Giorni totalizza un a.m. di 324.000 spettatori (1.9%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 423.000 ...

Ieri, 29 aprile, è andata in scena la 7 puntata della 22 edizione di Amici. La puntata, che ha visto l'eliminazione di Cricca e l'infortunio di Isobel, è stata vista da 4.125.000 spettatori. Auditel, ascolti tv del pomeriggio di 29 aprile 2023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara Su Rai 1, i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata andata in onda ieri di Linea Verde.

