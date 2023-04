ASCOLTI TV 29 APRILE 2023 | AMICI | L’EREDITÁ VIVA LA RAI | TERRA AMARA | TOFFANIN VS LIORNI

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il gioco con Flavio Insinna ' L'Eredità Viva la Rai' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' FBI Stagione 5 Episodio 11 ' piace a .000 spettatori con il ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri , sabato 292023 . Su Rai 1 'L'Eredità Viva la Rai' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre 'Il Serale di Amici 22' su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.... 'È in lockdown da 25 anni eppure oggi è prima in classifica' Jovanotti a Che tempo che fa: 'In Colombia ho cantato con un violinista di strada: non ci ha filati nessuno'Tv 162023, ...

Ascolti tv venerdì 28 aprile 2023: chi ha vinto tra I Migliori Anni e Il Patriarca Fanpage.it

Ascolti tv 29 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv sabato 29 aprile 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida d ...