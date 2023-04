Arrivano le misure sul lavoro | è scontro Meloni - Sindacati Tutte le novità sul decreto in arrivo

Il leader della Uil parla di "piccole cose", di "spot" a fronte di una "situazione grave con le persone che hanno perso potere d'acquisto per una mensilità". Anche per il leader della Cisl, ...le tanto attesesul lavoro, illustrate ai sindacati alla vigilia del consiglio dei ministri che il governo Meloni ha fortemente e simbolicamente voluto convocare per il primo maggio. ...... andando ancora per due volte vicino al gol, ma poi la Garibaldina comincia a prendere le... visto che le notizie chesugli spalti danno il Mesoraca in vantaggio sicuro. Poi succede ...

Arrivano le misure sul lavoro, scontro Meloni-sindacati Agenzia ANSA

Francesco Bagnaia proprio non ce la fa ad avere mezze misure. O vince, o cade. Questo è il copione del 2023. Lo stesso che, a lungo, ha caratterizzato il 2022. I due successi sono arrivati nella penis ...A partire da Lunedì 1 Maggio cambiano le regole per la gestione del Covid. Vediamo insieme tutti i dettagli. I tamponi per chi si ricovera o arriva in Pronto soccorso saranno fatti solo ai sintomatici ...