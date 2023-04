Arriva la Crypto Night di Roma il 10 maggio | evento esclusivo

(Di domenica 30 aprile 2023) Anche quest’anno durante il più importantedell’anno sul settore, la Blockchain Week diche si terrà dall’8 al’11, torna la, organizzata da Sat Group e con partner di primo livello come Holdo Collect, AthenaBank, Officina De-Fi, Beefy, We Are Blockchain, e ci saremo anche noi di Blockworld! L’orario dell’è dalle 21 nel locale Riverside di, 10, e insieme a tutte le community avremo come partner e ospite speciale anche Luca Boiardi – TheGateway. La serata sarà a numero chiuso quindi è necessaria la registrazione e acquisto del biglietto di ingresso che permetterà: – Serata esclusiva e privata con le migliori community, compreso Luca Boiardi, Mauro Caimi e ...

La reazione di Kraken nei confronti dell'IRSin seguito alla convocazione di febbraio dell'... Mentre ilexchange con sede a San Francisco si è accordata con la SEC per 30 milioni di ...US per l'acquisizione degli asset di Voyager Digital , la- lender ormai fallita. Questa ufficializzazionedopo un lungo percorso dovuto al continuo intervento del governo degli Stati ......insieme queste due criptovalute hanno una capitalizzazione superiore al 60% di quella dell'intero mercatonel suo complesso, ed escludendo le stablecoin questa dominance congiuntaa ...

Per i clienti crypto di Revolut arriva un nuovo servizio di ... AziendaBanca

Attualmente si trova ancora in presale, con il token $DLANCE al momento acquistabile al valore di 0,029. Come spesso accade, anche in questo caso il valore del token salirà ad ogni fase della presale ...Arriva un’altra collaborazione di prima fascia per Crypto.com. Il popolare exchange di criptovalute ha infatti stretot un accordo con Samsung per quanto riguarda la telefonia mobile e le App. Il grupp ...