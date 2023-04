(Di domenica 30 aprile 2023) Si è chiusa oggi la seconda tappa di Coppa del Mondo di. A Seul (Corea del Sud), sono andate in scena le semifinali delmaschili e femminili che hanno determinato anche la classifica finale.che sarà anche specialità tecnica olimpica che assegnerà medaglie a Parigi 2024. A vincere ilmaschile è stato il francese Mejdi(2t3z 2 7) davanti al giapponese Tomoa Narasaki (2t3z 6 10) e il coreano Jongwon Chon (2t2z 2 2). I due italiani presenti erano già stati eliminati nelle qualificazioni: si tratta di Filip Schenk e Michael Piccolruaz. Al femminile vince invece la giapponese Miho(2t3z 20 22) davanti alla francese Oriane Bertone (2t2z 4 3) e la statunitense Brooke Raboutou (2t2z 10 7). Conclude in quattordicesima ...

Anche basket, volley, ciclismo, rugby, tiro a volo,, scherma, pentathlon. Sono i piatti forti di un menu da seguire. Ecco i dettagli.Si è appena conclusa la finale della prima tappa di Coppa del Mondo Speed di, andata in scena a Seoul. Nella scenografica cornice del Jungnang Sport Climbing Stadium della capitale sudcoreana gli atleti azzurri qualificati agli ottavi di finale erano ......un progetto chiamato "- mente" , dedicato al gruppo dei bambini di cinque anni. Con questo progetto ai piccoli sono state garantite delle giornate per provare tre sport diversi:, ...

Arrampicata Sportiva, Schalck e Nonaka vincono nel boulder, Camilla Moroni 14a OA Sport

Si è chiusa oggi la seconda tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. A Seul (Corea del Sud), sono andate in scena le semifinali del boulder maschili e femminili che hanno determinato anche la ...Esiste uno sport capace di allenare in un solo colpo corpo e mente, aumentare la resistenza fisica e la perseveranza psicologica: è arrivato il momento di provare l'arrampicata. Arrampicarsi non è sol ...