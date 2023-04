Arnaldi si ferma al terzo turno | ma è l' annuncio di un grande futuro

(Di domenica 30 aprile 2023) Matteosia un set dal primo ottavo di finale in un Masters 1000. Dopo un primo parziale con tutto il meglio del suo tennis, si è accesa la spia della riserva e ha finito per cedere ...

