Arnaldi-Munar oggi a Madrid | a che ora inizia | dove vederlo in tv | streaming

(Di domenica 30 aprile 2023) Matteoha un’occasione d’oro. Il tennista azzurro si sta rivelando la grande sorpresa del Masters1000 di; proveniente dalle qualificazioni, il ventiduenne nato a Sanremo si è spinto fino ai sedicesimi di finale regolando in due set agevoli nientedimeno che Casper Ruud e rimanendo l’unico italiano ancora in lizza. E per lui quest’ci sarà una sfida teoricamente alla portata con Jaume. Il venticinquenne spagnolo è al momento numero 88 delle classifiche mondiali e ha ottenuto quest’anno un buon risultato, le semifinali a Santiago del Cile, nel cui cammino superò anche Lorenzo Musetti con un doppio 6-4. Alla Caja Magica ha disputato solo tie-break vincenti: al primo turno ha battuto Thanasi Kokkinakis con un doppio 7-6, mentre ai trentaduesimi Tallon Griekspoor ha dovuto ritirarsi al termine della ...

