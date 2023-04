Arbitro nega rigore al Borussia Dortmund | costretto alla scorta

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) “Ho ritenuto che fosse necessario sporgere denuncia”, sono state queste le prime dichiarazioni dell’che venerdì ha commesso un grave errore in Bochum-, match termina 1-1 a causa del mancatoa favore degli ospiti. Secondo i media tedeschi, il direttore di gara ha ammesso l’errore e ha dichiarato: “Ho una grande comprensione per le emozioni di venerdì sera, ma io e la mia famiglia siamo stati minacciati in modo molto specifico. Così ho sporto una denuncia penale”. Poi Stegemann ha aggiunto di star valutando l’ipotesi di prendere una pausa. “Mi sono arrivate addosso molte cosetive e devo ancora elaborarle”. Ha inoltre riferito ‘Bild’ che oggi Stegemann, è stato accompagnato negli studi televisivi da diversi agenti di polizia, che gli stanno facendo da ...