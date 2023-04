Aqua Film Festival dal 15 al 18 giugno 2023 a Roma e su Mymovies – VII edizione

Si tiene, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, alla Casa del Cinema di Roma e su Mymovies dal 15 al 18 giugno 2023 la settima edizione dell'Festival , rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell'acqua organizzata dall'Associazione Culturale no profit UNIVERSI. Il festival vuole rappresentare, con lo strumento ...Festival, la VII edizione dal 15 giugno a Roma e in streaming su MYmovies. L'evento - a ingresso gratuito - continuerà fino al 18 giugno. Tra le proiezioni di punta i frammenti del corto Il ...IlPixar è stato diretto da Peter Sohn ed è ambientato a Element City, dove Fuoco, Acqua, ... dove inizia la propria vita con la piccola Ember, cercando di entrare in connessione ed evitare l'

Aqua Film Festival, la VII edizione dal 15 giugno a Roma e in streaming su MYmovies MYmovies.it

Il festival vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e bellezza, per stimolare una maggiore consapevolezza, ...L’evento - a ingresso gratuito - continuerà fino al 18 giugno. Tra le proiezioni di punta i frammenti del corto Il ruscello di Ripasottile di Rossellini.