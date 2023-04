Anticipazioni Uomini e Donne del 30 04 23 | Nicole Santinelli in lacrime | Luca Daffrè bacia una corteggiatrice

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi sono state registrate le nuove puntate di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito eccovi ledella nostra talpa presente in studio. Iniziamo con la parte dedicata al Trono classico: Inizia la trasmissione con un confronto trae Carlo Alberto Mancini. Dopo la puntata di ieri la tronista si aspettava che lui chiedesse di lei o la raggiungesse in camerino, mentre invece l’unico ad andare da lei in camerino è stato Andrea Foriglio. Fanno vedere quindi l’esterna con quest’ultimo, nella quale è scattato il bacio. La tronista è arrabbiata con Carlo perché ha saputo che mentre lui stava rientrando nei camerini gli si è avvicinata Roberta Di Padua per consolarlo un pochino, e tra i due c’è stato un abbraccio. ...