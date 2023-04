Amici | Maria De Filippi a Rudy Zerbi | “Via con quella ca**o di mano”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Vattene via, fila via con questadi!”. CosìDeha cercato di mandare viadopo il guanto di sfida tra professori nel corso dell’ultima puntata di, trasmessa ieri sera su Canale 5. Lo diciamo subito: il clima che si respirava in studio era quello del villaggio vacanze: sorrisi e tanta leggerezza. Poi “a sorpresa” la reazione “liberatoria” dide, non tanto per la parolaccia detta in un momento estremamente goliardico, ma perché, essendo22 un programma registrato, non è stato censurato ma mandato in onda integralmente e senza bip. Espressione scappata alla conduttrice al termine del guanto di sfida tra prof, con l’esibizione della maestra Celentano e di ...

Poi, certo, il clima di queste settimane la renderà ancora più bella del quotidiano', rifletteinsieme ai suoi dueprima di incamminarsi a fatica su via Emanuele De Deo , la strada ...'Vattene via, fila via con questa ca**o di mano!', incredibile ma vero a pronunciare questa parolaccia in 'semi - diretta' èDe Filippi, durante la puntata di ...Aaron lo batte al ballottaggio e scoppia in lacrime: 'Sono venuto qui per ricominciare a vivere'22, 'furia'De Filippi: 'Via con quella ca**o di mano'. Tutta colpa di Rudy Zerbi22,...

Amici 22, furia Maria De Filippi: «Via con quella ca**o di mano». Tutta colpa di Rudy Zerbi leggo.it

“Vattene via, fila via con questa ca**o di mano!”. Così Maria De Filippi ha cercato di mandare via Rudy Zerbi dopo il guanto di sfida tra professori nel corso dell’ultima puntata di Amici, trasmessa ...Rientrano in partita Aaron e Maddalena. I momenti più emozionanti della settima puntata. L’infortunio di Isobel e la classifica delle squadre ...