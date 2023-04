Amici | due concorrenti risultati positivi al Covid | “A rischio la semifinale”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 30 aprile 2023) A poche ore dalla messa in onda della settima puntata di, sul web è divenuta virale un’indiscrezione che vedrebbe ala. La penultima puntata del talent di Maria De Filippi, attesa per il 6 maggio, potrebbe subire uno slittamento. Ma cosa sta succedendo? “Ala” – Ieri è andata in onda L'articolo