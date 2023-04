Amici 22 | Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi e le scappa una parolaccia senza censura | “Vattene via | fila via con questa ca**o di mano!”

(Di domenica 30 aprile 2023) Durante la settima puntata del serale di22, la padrona di casaDeha pronunciato unain diretta eil consueto “bip”, suscitando la sorpresa dei telespettatori. Dopo il guanto di sfida tra i professori di canto, che ha visto protagonisti la maestra Celentano ecoinvolti in una divertentissima esibizione, la conduttrice ha dovuto “scacciare” con decisione i due coach dal palco. Mentre si respirava un’atmosfera allegra e spensierata,Deha detto a: “via,via condi”. Ciò che ha stupito di più non è stata tanto la ...

Rabbia e disperazione dei familiari edi Maurizio si sfoga a porte chiuse in un piccolo ... È Tania Sorrentino, la moglie di Maurizio, che con la figliaAdriana e il sostegno, non solo ...La scorsa settimana adè uscito a sorpresa Ramon Agnelli , pupilla di Alessandra Celentano. Il ballerino di danza ... Fra racconti sulla scuola diDe Filippi e aneddoti privati, il ballerino ...Comiso eRita Schembari, i Comisani eRita Schembari, in perfetta simbiosi, così come è ... Con l'orgoglio di rivendicare i risultati ottenuti, l'afflato nel ringraziare i cinquedi ...

Amici 22, Wax contro i giornalisti. Interviene Maria De Filippi: “Se voglio che smettano di scrivere di… Il Fatto Quotidiano

Il 19enne ha perso il ballottaggio con Aaron, l’inedito ‘Australia’ non è piaciuto ai giudici. Cos’è successo nel duello della settima puntata. L'abbraccio finale con Isobel. Riccione lo consola: “Sei ...Ci sarebbe tensione tra Todaro e Maria De Filippi: l'insegnante di ballo potrebbe non essere riconfermato nel cast del programma ...