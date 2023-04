“Amici 22” | Maria De Filippi interviene dopo ciò che è successo a Wax

Settima puntata, invece, per il Serale didiDe Filippi e su Italia1 il film d'animazione Madagascar. Infine su La7 Eden - Un pianeta da salvare, Bruno Barbieri - 4 Hotel su Tv8 e infine ...Alla fine sono rimasti in sei per la Semifinale di "diDe Filippi ": i cantanti Aaron, Wax, Angelina e i ballerini Isobel, Maddalena e Mattia . Cricca non ce l'ha fatta per un soffio, finito al ballottaggio con Aaron. Il cantante è stato ...Anche per questo sabato i dati Auditel continuano a premiare. La puntata del 29 aprile del talent show di Canale 5 , condotto daDe Filippi , ha dominato il sabato sera televisivo con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e più del 27% di share.

Amici 22, Wax contro i giornalisti. Interviene Maria De Filippi: “Se voglio che smettano di scrivere di… Il Fatto Quotidiano

È ufficiale: due prof lasceranno il programma. A rivelarlo Davide Maggio, che ha fatto anche i loro nomi e ha spiegato i motivi.Nel corso dell'ultima puntata andata in onda del Serale di Amici, un gesto di Maria De Filippi non è piaciuto ai telespettatori.