Ambrosini | ‘Leão ha inciso nelle sfide importanti | il rinnovo…’

(Di domenica 30 aprile 2023) Massimoa DAZN parla così di Rafael Leao: "Il rinnovo sarebbe fondamentale. Credo che il Milan l'abbia messo come...

... parliamo di un ragazzo arrivato da pochi mesi ma che sta dimostrando di essere un futuro fenomeno e già tutt'ora è stato il migliore in campionato' Videomessaggio di: 'Caro Davide ti ...... Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Pre (dalle 14:30) e post partita con: Giorgia Rossi, Massimoe Simone Tiribocchi Allo stadio Dall'Ara di ...che recentemente ha perso la madre e rivelato la malattia del figlio (una grave forma di diabete) ha poi proseguito: 'Notizia peggiore per il Napoli non è la sconfitta, ma le squalifiche di ...