Almo Nature | il nuovo cane poliziotto che si è unito alla Polizia di Stato

La Fondazione Capellino, che possiede l'azienda internazionale di pet food, ha donato, presso la Questura di Genova, alla Polizia di Stato un giovane Pastore Tedesco che si è unito all'unità cinofila per proseguire il suo percorso di addestramento., ...Genova - Un cane poliziotto donato alla Polizia di Stato e alla Questura del capoluogo ligure. Ci ha pensato, l'azienda del pet food con sede proprio a Genova. L'azienda è proprietaria di un pastore tedesco di un anno e si è offerta di cederlo a titolo gratuito alla Polizia di Stato. Il cane, che ...Genova . Si chiama, è uno splendido pastore tedesco di un anno e in futuro diventerà un cane poliziotto . A dargli il nome è, la società genovese della fondazione Capellino che ha deciso di donarlo alla polizia di Stato. La presentazione è avvenuta oggi in questura a Genova.

