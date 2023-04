Allo stadio con i tifosi del Napoli | il viaggio in treno fino al Maradona

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaGiuseppe Meazza, Inter e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Molti supporter hanno invaso la stazione di Montesanto e hanno cantato a squarciagola in attesa del treno in direzioneSan Paolo. Di Edoardo Bianchi, Andrea Lattanzi e Gianvito ...Il 14 luglio sarà la "dead line" per quanto riguarda il "Campo Campioli A - B" e sei giorni dopo toccherà"Mirabello". 'Abbiamo deciso, insieme al Consiglio della Fondazione, di ...

Festa scudetto: Treno Azzurro porta tifosi allo stadio Maradona Agenzia ANSA

Partito dalla stazione di Montesanto a Napoli il Treno Azzurro con i tifosi in direzione Stadio Maradona. Il treno e' stato allestito a costo zero ...A Napoli è iniziata già al mattino la festa per celebrare lo scudetto: migliaia di tifosi dei gruppi organizzati si sono radunati in Piazza Dante, arrivati da diversi quartieri della città per raggiu ...