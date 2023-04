All' incoronazione il pubblico da casa giurerà fedeltà a re Carlo

Il pubblico che sabato assisteràdi Carlo III, dalla televisione di casa come dall'interno dell'Abbazia di Westminster, sarà chiamato a urlare un "giuramento di fedeltà" al sovrano e agli eredi al trono su invito ...Sabato 6 maggio Beautiful non andrà in onda, la rete trasmetterà uno speciale dedicatodi Carlo III di Inghilterra. In Italia, la serie viene trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su ...Da allora, la loro famiglia si è allargata, grazie' arrivo dei tre figli : il principe George, ... proprio nello stesso luogo nel quale Kate e William si sposarono, durante la loro, ...

Incoronazione Carlo III, chi sono i reali e i capi di Stato invitati alla cerimonia. FOTO Sky Tg24

Il pubblico che sabato assisterà all'incoronazione di Carlo III, dalla televisione di casa come dall'interno dell'Abbazia di Westminster, sarà chiamato a urlare un "giuramento di fedeltà" al sovrano e ...Il Metropolitan Police e l’MI5 hanno organizzato una task force per difendere i gioielli con cui re Carlo III verrà incoronato il prossimo 6 maggio ...