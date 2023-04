Allarme iPhone | truffatori in azione | copiano il codice e rubano tutto

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 30 aprile 2023) Una nuova tipologia di truffa sta mettendo in difficoltà gli utenti Apple. Ecco come funziona e come proteggere i propri account. Negli ultimi anni, il numero di possessori diinil mondo è cresciuto esponenzialmente, rendendo questi dispositivi un bersaglio sempre più attraente per gli hacker e i. Purtroppo, ci sono molte truffe che mirano specificamente ai possessori di, e in questo articolo ne parleremo alcune delle più comuni. Alcunicercano di estorcere denaro dai possessori di, fingendosi rappresentanti di servizi o aziende legittime – ilovetrading.itTra le più diffuse troviamo truffe di phishing tramite SMS o e-mail: molticercano di ingannare i possessori ditramite messaggi che ...