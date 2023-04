Alla corte di Xi | il nuovo ordine mondiale parla cinese

Leggi su tpi

(Di domenica 30 aprile 2023) Sono state due settimane concitate per la diplomazia pechinese. Il presidente Xi Jinping ha accompagnato il suo omologo francese, Emmanuel Macron, in una visita di tre giorni nella capitale e nella metropoli meridionale di Guangzhou, prima di ricevere Ursula von der Leyen e pochi giorno dopo il brasiliano Lula. Fuggendo, seppur per breve tempo, dalle feroci proteste contro la riforma pensionistica nel suo Paese, Macron è stato accolto da folle veneranti ed elettrizzate. Tra grandi ricevimenti e cerimonie del tè, i due leader hanno sovrinteso una serie di importanti accordi tra aziende francesi e società statali cinesi. Macron ha offerto a Xi la percezione pubblica che cercava: un monito chiaro per gli Stati Uniti – a cui Xi si è rivolto indirettamente definendoli la “terza parte” tirannica – dell’effettiva distanza tra la loro posizione aggressiva verso la Cina e l’atteggiamento più ...