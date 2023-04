Alice Scagni uccisa dal fratello La madre va a trovarlo in carcere | «Ha rivisto in me sua sorella | non è riuscito a parlarmi»

(Di domenica 30 aprile 2023) Genova, un anno fa il delitto. «Gli ho fatto ciao con la mano, ma lui non ha retto e ha chiesto di essere riportato in cella». «Questa tragedia si poteva evitare ma i nostri allarmi sono rimasti inascoltati»

" Alberto è una persona malata ed è mio dovere fare di tutto perché venga curato ". Non ha dubbi Antonella Zarri, la madre di Alberto, il 42enne che uccise con 17 coltellate la sorellal'1 maggio 2022, in strada a Quinto (Genova), sulla grave fragilità psichiatrica del figlio. Lo ha rivisto, per la prima volta dall'...A parlare è Antonella Zarri, la madre di, che è andata a trovare in carcere il figlio Alberto che ha ucciso la sorella con 12 coltellate. Un incontro che il Gip ha sempre impedito ...... "L'intervento è stato tempestivo ed effettuato dalla ditta in stretta collaborazione con il funzionario […] Cronaca Genova Disposta l'autopsia sul corpo diuccisa domenica sera ...

Alice Scagni fu accoltellata in strada dal fratello Alberto un anno fa. La madre del 35enne, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, a colloquio con il figlio: "Non è riuscito a parlarmi, ha r ...Un anno fa il delitto. «Gli ho fatto ciao con la mano, ma lui non ha retto e ha chiesto di tornare in cella». «Questa tragedia si poteva evitare, ma i nostri allarmi sono rimasti inascoltati» ...