Algeria | fermato il direttore del circo Amar Max Togni

Leggi su open.online

(Di domenica 30 aprile 2023) Max, cittadino italiano nato a Torino con passaporto anche francese, è statoinsabato 29 aprile dalle Forze di sicurezza algerine.è ildel, che ha messo in scena i suoi spettacoli ad Algeri in questi giorni. Il fermo, hanno confonti diplomatiche ad Adnokronos, è avvenuto la scorsa sera per cause ancora da accertare.era stato arrestato nel 2016 per traffico illegale di valuta. su Open Leggi anche: Resta in carcere l’uomo arrestato per lo stupro alla stazione Centrale di Milano, incastrato dal video. Il sospetto di altre sue vittime Esce di casa per prendere il giornale e viene preso a martellate nel cortile: arrestato uno dei figli Arrestato per corruzione ...