Alessio Ghersi morto | pilota delle Frecce Tricolori si schianta con un ultraggero insieme a un parente Chi era Pony 5 Annullato l' evento del 1° maggio

, una delle due vittime dell'incidente di ieri con un ultraleggero a Lusevera, in provincia di Udine, dal 2018. era pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico '..."Esprimo profondo e sentito cordoglio per la tragica morte del capitano delle Frecce tricolorie di un'altra persona con lui a bordo nell'ultraleggero precipitato in Friuli ieri sera. Sono costernato. Ci lascia uno dei più abili e capaci piloti della nostra difesa. A nome mio e ..."Sono rimasto estremamente colpito dalla scomparsa del capitano, pilota delle nostre Frecce Tricolori. Una tragedia che priva l'aeronautica di un uomo valido e di un professionista capace. Alla famiglia del capitanoe a quanti gli hanno ...

Alessio Ghersi, morto pilota delle Frecce Tricolori: schianto con un ultraleggero insieme a un passeggero. Il ilmessaggero.it

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Apprendo con profondo dolore della tragica scomparsa del capitano dell'Aeronautica Militare Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, e di un suo parente. Alla sua ...Il mondo dell’aviazione è stato scosso dalla notizia della morte di due persone a seguito di un incidente con un velivolo ultraleggero precipitato nell’alta Val Torre. La tragedia ha avuto luogo intor ...