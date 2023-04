Alessio Ghersi | morto pilota delle Frecce Tricolori | incidente con l' ultraleggero a Lusevera L' altra vittima è un parente

(Di domenica 30 aprile 2023) Nel tragicodi ieri a, in provincia di Udine , in cui unè precipitato al suolo, uno dei due occupanti che hanno perso la vita era il capitano...

Nel tragico incidente di ieri a Lusevera , in provincia di Udine , in cui un ultraleggero è precipitato al suolo, uno dei due occupanti che hanno perso la vita era il capitano, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori'. L'Aeronautica Militare si unisce al dolore dei familiari. Il Capo di Stato Maggiore dell'...Un velivolo ultraleggero precipita a Lusevera, Udine, causando la morte di due persone, tra cui il capitano. L'incidente aereo a ...AGI - Giornata di lutto per l' Aeronautica militare : una delle due vittime dell'ultraleggero caduto nel tardo pomeriggio di sabato in Friuli è, pilota in servizio presso il 313 Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori'. Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti , a nome di ...

