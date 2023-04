Alessio Ghersi | morto il capitano delle Frecce Tricolori dopo lo schianto di un ultraleggero in Friuli

(Di domenica 30 aprile 2023) L’Aeronautica annulla l’evento in programma a Rivolto il Primo maggio in segno di lutto e parla di «tragico incidente». L’ufficiale ha perso la vita insieme con un parente

era originario di Domodossola, aveva 34 anni, e già dal 2007 era nell'Aeronautica Militare. Ieri ha perso la vita nel tragico incidente di Lusevera , quando intorno alle 18.30 l'...Una delle vittime nell'incidente dell'ultraleggero caduto ieri (29 aprile) a Lusevera, in provincia di Udine, in cui sono morte 2 persone, è, pilota delle Frecce Tricolori . Il velivolo è precipitato nella zona di Lusevera, in provincia di Udine, attorno alle 18,30 di sabato. Diverse persone hanno assistito alla caduta del ...Ultraleggero si schianta al suolo dopo il decollo: gravi due persone

Il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi morto carbonizzato nello schianto dell'aereo ultraleggero Virgilio Notizie

Grave incidente aereo nella serata di ieri quando un ultraleggero, per cause ancora non accertate, sarebbe esploso in volo precipitando sulla catena dei ...Alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata.