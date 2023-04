Alessio Ghersi | chi era pilota Frecce Tricolori morto in incidente ultraleggero

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 aprile 2023) Pony 5 era il nome in codice del capitano 34enne, una delle due vittime dell’di ieri con una Lusevera, in provincia di Udine, dal 2018. erain servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico ‘’. Originario di Domodossola, il 34enne ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica dicombat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale ...