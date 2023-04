Alberto Del Rio | “Mi sono scusato con Triple H”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 aprile 2023)H eDel Rio hanno avuto alcune discussioni, ma sembra che i due abbiano risolto le loro divergenze. Del Rio, ex campione dei pesi massimi della WWE, è stato due volte nella federazione, ma entrambe le volte il rapporto è finito in modo burrascoso. In passato, Del Rio aveva criticato duramente la compagnia eH, ma ora sembra essere tornato sui suoi passi e ha dichiarato di dover fare delle scuse a The Game. Le scuse In un’intervista con Sportskeeda, Del Rio ha affermato di aver superato i limiti conH e di essersipubblicamente per questo. Ha anche ammesso di aver preso delle decisioni sbagliate sulla sua permanenza in WWE e sul suo utilizzo, in particolare per quanto riguarda il mercato messicano. “Mi...