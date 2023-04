Alba Parietti vittima di un raggiro | le terribili parole di una maga su suo figlio | “Mi disse sarebbe morto”

(Di domenica 30 aprile 2023)continua ad essere protagonista in tv dopo una lunga carriera da conduttrice ed attrice: il retroscena dellasulDai numerosi successi sul piccolo schermo ad una vita sentimentale molto movimentata. La showgirlsi è sposata nel 1981 con l’attore Franco Oppini: dal loro matrimonio è nato Francesco, ma poi la coppia ha deciso per la separazione ufficiale. Successivamente si è fidanzata con il filosofo, Stefano Bonaga, che è stato anche un docente universitario, considerato l’uomo più importante della sua vita., il retroscena sulla morte del– ANSA – grantennistoscana.itAttualmente ha ritrovato l’amore con un manager di Poste Italiane, Fabio Adami, per vivere la sua quotidianità in modo tranquillo. ...

Signora, è pronta Parliamo d'amore "Ma sì! Mi coglie nel momento giusto: un anno fa ho incontrato il mio principe azzurro. Pensi che mi manda le rose ogni mese, per il nostro anniversario". A ...In autunno sono state registrare cinque puntate del talent Non sono una signora , presentato da: una gara in cui alcuni vip diventavano drag queen , esaminati da una giuria che include la celebre Vanessa Van Cartier . È però dall'autunno che lo show attende di essere messo in onda ...ha confessato di non sapere niente a riguardo e che l'ultima comunicazione ricevuta dalla Rai è che la messa in onda è prevista per il prossimo 16 maggio. Non Sono Una Signora, slitta ...

Alba Parietti: "A 60 anni ho trovato il principe azzurro. Sandy Marton in comune con Paola Ferrari Lei l'... la Repubblica

Francesca Fialdini, nota conduttrice RAI, ha avuto un brutto incidente inaspettato che le ha fatto vivere momenti drammatici. Giornalista e conduttrice, Francesca Fialdini classe 1979 ha vissuto attim ...La notizia è arrivata: la Rai ha cencellato lo show sulle drag queen di Alba Parietti e una delle giurate si è sfogata. Quanto ancora dovremmo aspettare per avere un programma del genere in Italia Lo ...