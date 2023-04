Al Milan non gioca più | avventura finita in rossonero

Un risultato pesante per due motivi: la squadra di Inzaghi aggancia in classificae Roma a 57 ... sefosse per una posizione irregolare di Correa autore dell'assist all'armeno. I ...Lautaro e Lukaku sono tornati a brillare nell'attacco interista, Inzaghisi sbilancia però in ottica Euroderby contro il: 'In attacco ho quattro titolari e lo dimostra il minutaggio dell'...Poco dopo Acerbi commette un errore in uscita e Felipe Andersonperdona. Poi altre chance per i ... Spezia - Monza 0 - 2, Roma -1 - 1, Torino - Atalanta 1 - 2, Inter - Lazio 3 - 1, ore 15.00 ...

De Ketelaere, crisi senza fine. Ma il Milan non lo molla e punta tutto sulla prossima stagione La Gazzetta dello Sport

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a Sportmediaset del momento di crisi che la squadra ha vissuto a gennaio Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a Sportmediaset. PAROLE – « ...Per Jamie Carragher non c'è dubbio: qualsiasi squadra tra Inter e Milan arrivasse in finale di Champions League sarebbe spacciata in caso di incrocio con il Manchester City.