Al Maradona è già festa | centinaia di tifosi attendono il Napoli tra cori e fumogeni LIVE

(Di domenica 30 aprile 2023) All’esterno dello stadio di Fuorigrotta intitolato a Diego Armandoè già delirio scudetto. Sonoche fanno già, quando mancano ancora ore alla partita delcontro la Salernitana e, soprattutto, il risultato di Inter-Lazio a San Siro, determinante per la matematica certezza del titolo insieme alla vittoria degli azzurri nel derby. Ma isono già proiettati verso la grande, che sia oggi o giovedì poco conta.è in pieno delirio di gioia. All’esterno delsi canta e si balla, circondati dalla luce blu dei, una fiumana di gente che si dirige verso l’impianto, bancarelle stracolme di gadget del. La zona antistante l’impianto è ...

Migliaia di tifosi del Napoli sonoarrivati all'esterno dello stadio, che alle ore 12 aprirà i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana. I tifosi del Napoli sono pronti per seguire sui cellulari dallo stadio il ...Calcio Napoli - Delirio all'esterno della Curva B. Sonotantissimi i tifosi presenti all'esterno dello stadioin attesa di poter entrare all'interno dello stadio. In particolare c'è un corteo da brividi da parte dei gruppi organizzati ...Napoli ènel pieno del delirio e mancano ancora cinque ore alla partita contro la Salernitana al. La città brulica di persone a piedi e i mezzi pubblici sonoin sofferenza. ...