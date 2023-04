Al Bano | “Pupo in giuria al Festival russo? Sono arrabbiato e basito Scelta inopportuna”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Questa notizia mi lascia perplesso. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere.. Non mi fa piacere sapere che lui andrà lì”. Alha commentato così la notizia della partecipazione dial “Road to Yalta”, ildella canzone patriottica del Cremlino, la cui finale si svolgerà il 2 maggio al Palazzo di Stato, arena da 6 mila posti costruita all’interno del Cremlino. “Ho appreso la notizia solo adesso e– le parole di Ala Il Messaggero -.è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia”, ha proseguito il cantante pugliese, anche lui molto amato in Russia. “Una telefonata a ...

al 'Sanremo' della Russia, il cantante in giuria al festival della canzone patriottica del Cremlino Cosa ne pensa della scelta di, Al'Non ne sapevo proprio niente, di questa faccenda.Al: 'Situazione inaccettabile' Il cantante Al, anch'egli molto amato in Russia, ha commentato così la notizia della partecipazione diall'evento: 'Anch'io ho avuto richieste ma adesso ...Anche Alcontro la scelta diospite speciale del festival Road toYalta. Enzo Ghinazzi , in arte, vola in Russia come special guest di un festival musicale tanto popolare quanto ...

Al Bano: «Pupo in giuria al Sanremo russo Che rabbia, nella vita servono principi» ilmessaggero.it

“Ho appreso la notizia solo adesso e sono basito – le parole di Al Bano a Il Messaggero -. Pupo è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo ...«Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui ...