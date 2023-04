Ai Quartieri Spagnoli non tutti sono coinvolti per la festa del Napoli VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Nonstati presi dalla febbrecarichi al pensiero di poter festeggiare il terzo scudetto oggi al termine della partita contro la Salernitana. Cori, caroselli e bandierepartita da questa mattina ed animare le strade della città. Poi l’entusiasmo dei tifosi è esploso ovviamente ai gol dell’Inter che, castigando la Lazio, hanno aperto la strada alla vittoria matematica dello scudetto da parte del. Nel centro della città, ai, dove da giorni è cominciato il pellegrinaggio di turisti e tifosi al murales di Diego Armando Maradona, oggi una signora non ha resistito ed ha annaffiato, dal suo balcone, i tifosi assiepati in strada che la infastidivano @ pigna15 ##scudetto ...

"Vinceremo il tricolor" cantano migliaia di tifosi che si sono ritrovati nella piazzetta deidavanti al murale di Diego Armando Maradona in via Emanuele de Deo: la gigantografia ...Una signora dei, infastidita dal rumore, ha ben pensato di lanciare acqua e CANDEGGINA sui passanti Un ragazzo è finito per questo motivo in ospedale pic.twitter.com/fSMIf6Jl2q - Guido Olivares( -...Anche lei a Le Iene , Caterina Balivo ha espresso la volontà di mescolarsi alla tifoseria in strada, provando a raggiungere il santuario di Maradona ai. In seguito si è poi ...

Festa scudetto Napoli streaming e diretta tv: dove vedere i festeggiamenti in programma oggi, 30 aprile 2023. Tutte le informazioni ...Notte di festeggiamenti ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove è ormai frenetica l’attesa per celebrare il terzo scudetto della storia azzurra. MIgliaia i tifosi di ogni età che hanno affollato i caratt ...