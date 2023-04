Agostinelli ritrova Letizia | Pecchia si affida a ‘El Mudo’ | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl tema continua a essere ricorrente, le giornate però sono sempre meno. Dopo Reggina e Palermo, la voglia di salvezza del Benevento dovrà vedersela con le ambizioni play off del Parma. I ducali puntano a migliorare l’attuale quinta posizione, cercando di confermare il trend positivo: dieci punti conquistati nelle ultime quattro giornate., di contro, di punti ne ha ottenuti solo due, utili comunque a tenere accesa la fiammella della speranza. Adesso, però, alla Strega serve correre, c’è bisogno di trarre il massimo dagli ultimi 360 minuti della stagione regolamentare. Il turno di campionato offre due scontri diretti, quelli tra Spal e Perugia (disputato oggi e terminato in parità) e tra Brescia e Cosenza, mentre il Cittadella farà visita al Bari. Un’opportunità per recuperare terreno, a patto naturalmente di riuscire a conquistare ...