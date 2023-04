Agnelli Tipiesse | gara-2 con le spalle al muro | obbligo di vittoria per sperare ancora nella finale

(Di domenica 30 aprile 2023) Bergamo.senza alternative: laporta a-3, la sconfitta all’eliminazione. Sfida elettrica ed elettrizzante quella che domenica 30 aprile alle 18 al Pala Intred varrà come ritorno della semiplayoff contro la Pool Libertas Cantù. La maratona di mercoledì è andata ai padroni di casa in un tie-break giocato dopo che Bergamo non è riuscita a sfruttare tre match-point nel quarto set. A portare la temperatura alle stelle anche l’espulsione di Jovanovic (il serbo sarà regolarmente della partita).di successo, per fare 1-1, raddrizzare la situazione e giocarsi il tutto per tutto mercoledì (ore 20.30) al PalaFranescucci di Casnate con Bernate.A prender la parola alla vigilia è capitan Roberto Cominetti: “Con Porto Viro i 1300 del palazzetto si sono ...

Domenica 30 aprile la Pool Libertas Cantù avrà la possibilità di chiudere la pratica semifinale dopo la vittoria in Gara 1 contro laBergamo. Una vittoria, da conquistare fuori casa, che vorrebbe dire approdo alla finale Scudetto. La gara è in programma per le 18 al PalaIntred della città orobica.

