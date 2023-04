Fino alle 23,59 del 18 maggio gli aspiranti ATA possono inoltrare la domanda di inserimento/delleATA 24 mesi. A talisi può accedere solo se si hanno almeno due annualità di servizio. Ledi prima fascia si utilizzano per i ruoli e per le ...... in cui si richiede l'inclusione nelledi circolo e di istituto di prima fascia per l'a.gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/...Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE]Ata 24 mesi, dubbi e novità: tutte le risposte alle vostre domande [IN

Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi, bisogna reinserire tutti i titoli o solo l’ultimo servizio [VIDEO] Orizzonte Scuola

Si ricorda che per essere ammessi alle suddette graduatorie permanenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo ...Domande dal 27 aprile al 18 maggio su Polis Istanze online per le graduatorie Ata 24 mesi. Requisito principale è aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, nella scuola statale, ...