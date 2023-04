Aereo ultraleggero precipita ed esplode in Friuli | tra le vittime il capitano Alessio Ghersi | pilota delle Frecce Tricolori

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilin servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “”, è unaduedello schianto dell’avvenuto sabato 29 aprile a Lusevera, in provincia di Udine, in. Il velivolo èto al suolo e nell’impatto è esploso, non lasciando scampo ai suoi occupanti. 34 anni, originario di Domodossola,ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo ...

Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto unsulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota e schiantarsi in un area boschiva. Una delle due vittime era Alessio ...Due persone sono morte in provincia di Udine in un incidente: erano a bordo di unPioneer 300 precipitato sul monte Musi, nell'alta ...Tra i due morti carbonizzati nell'incidente dell'in provincia di Udine c'è un pilota delle Frecce Tricolori . Si tratta del capitano Alessio Ghersi , noto con il nome in codice di Pony 5. Il 34enne ha perso la vita dopo lo ...

Il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi morto carbonizzato nello schianto dell'aereo ultraleggero Virgilio Notizie

Il capitano delle FRECCE Tricolori Alessio Ghersi è morto nello schianto di un aereo ultraleggero. L’Aeronautica Militare, nell’apprendere del tragico incidente che ha coinvolto un velivolo civile in ...Due persone morte carbonizzate : è il bilancio di un incidente di volo che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla catena dei Musi, area Valli del Torre, nel comune di… Leggi ...