Addio Reddito di cittadinanza Si passa all’Assegno di inclusione

(Di domenica 30 aprile 2023) Il regalo del governo per il Primo Maggio a chi non ha un lavoro si chiama Assegno di, lo strumento di contrasto alla povertà che sostituirà dal primo gennaio 2024 ildi. Un aiuto che sarà ben poca cosa rispetto al sostegno introdotto dal primo governo Conte. Il regalo del governo per il Primo Maggio a chi non ha un lavoro si chiama Assegno di, lo strumento che sostituirà ildiPer cominciare, potrà essere chiesto solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). La scala cambia e vale uno per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, ...