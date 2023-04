Addio Donatella Rettore | non c’è stato nulla da fare | | Malattia sconvolgente

Leggi su howtodofor

(Di domenica 30 aprile 2023) Le ultime parole dihanno sconvolto i fan: l’artista si è detta pronta a lasciare le scene. Cantautrice, paroliera e persino attrice,ha un seguito di fan molto nutrito da decine di anni. Per questo, quando ha parlato di volersi ritirare dalle scene, si è scatenato il panico: gli amanti della sua musica non avrebbero mai immaginato che la cantante avrebbe lasciato le scene in questo momento., come chi segue sa bene, aveva la passione per la musica sin da piccola: a 10 anni aveva fondato I Cobra, una piccola band che si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità la cantante si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno; sogno che si è avverato, visto che durante l’estate è diventata spalla del di Lucio ...