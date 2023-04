Accadde oggi | 30 aprile 1975 | la fine della guerra nel Vietnam

1945: Nasce a Milano Maurizio Arcieri, cantante e autore, fondatore dei New Dada e dei Chrisma/Krisma (con la moglie Cristina Moser). Morirà il 29 gennaio 2015. Avanti TAGS 30 aprile La fotografia ...Libertà di culto per i cristiani, si tolgono la vita insieme il Führer ed Eva Braun, finisce la guerra in Vietnam, monetine contro Bettino Craxi. 311 - Galerio promulga un Editto a ..., il disimpegno ed il disinteresse, mai troppo celato, di John Elkan nei confronti della ... in piccolo, ciò chenel 2006, ovvero che a fregiarsi del titolo conquistato dalla Juve fu l'...

Almanacco | Sabato 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

1140 – Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo 1192 – Assassinio di Corrado del Monferrato, re di Gerusalemme, presso Tiro per mano di un assassino nizarita 1253 – Tempio Se ...