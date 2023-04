A Salerno urla e cori per il gol del pareggio di Dia

Il pareggio al Maradona rimanda la festa scudetto della squadra di Spalletti, che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale del 3 e 4 maggio.e cori nel centro storico dicome negli altri quartieri al gol di Boulaye Dia all'84esimo...attaccato da un toro in strada a Laureana Cilento Come riportato dal giornale localeToday, ... martedì 25 aprile, e ha avuto importanti conseguenze sul giovane, le cuihanno subito ...Le suehanno attirato l'attenzione dei familiari che hanno allertato i soccorsi: i sanitari del 118 lo hanno trasportato al San Luca di Vallo. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica ...

Tifoso urla "scimmia" a cestista di colore dopo partita di basket: polemica a Scafati SalernoToday

La vicenda si è verificata a Laureana Cilento, nella provincia di Salerno: il giovane è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ...Incornato più volte da un toro mentre faceva una passeggiata vicino casa. È accaduto a un 30enne del salernitano, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato assalito da un toro a Laureana ...