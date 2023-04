A Napoli è già festa | centinaia i tifosi fuori al Maradona e in giro per la città VIDEO LIVE

(Di domenica 30 aprile 2023) All’esterno dello stadio digrotta intitolato a Diego Armandoè già delirio scudetto. Sonoche fanno già, quando mancano ancora ore alla partita delcontro la Salernitana e, soprattutto, il risultato di Inter-Lazio a San Siro, determinante per la matematica certezza del titolo insieme alla vittoria degli azzurri nel derby. Ma isono già proiettati verso la grande, che sia oggi o giovedì poco conta.è in pieno delirio di gioia. All’esterno delsi canta e si balla, circondati dalla luce blu dei fumogeni, una fiumana di gente che si dirige verso l’impianto, bancarelle stracolme di gadget del. La zona antistante l’impianto è ...

GB Olivero ci porta all'esterno dello stadio Maradona a poche ore dal fischio d'inizio di- Salernitana, sfida che potrebbe consegnare lo ...spera di vivere una giornata che attende da 33 anni. Gli azzurri scendono in campo alle 15 ospitando la Salernitana al Maradona per il primo match point scudetto. La vittoria contro i granata ...Intanto èin campo la mobilitazione unitaria che vedrà Cgil, Cisl e Uil in piazza per tre volte di fila, di sabato e fino a fine maggio (a Bologna il 6, a Milano il 13 e ail 20), proprio ...