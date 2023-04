A Napoli cala il silenzio | la quiete prima della tempesta VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilcombatte al Maradona contro la Salernitana per una vittoria che vale lo scudetto e ascende il. Le strade che fino a pochi minutipullulavano di tifosi in delirio per la vittoria dell’Inter sulla Lazio diventano improvvisamente deserte.il, la “” si spera. L'articolo ilsta.