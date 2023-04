A Cuba niente corteo per il 1 maggio | il Partito comunista annulla l’evento perché manca la benzina

Leggi su open.online

(Di domenica 30 aprile 2023) Avrà un sapore amaro quest’anno la Festa dei Lavoratori a. Ilprevisto per il Primoall’Avana, che ogni anno coinvolge milioni di persone, è statoto. Tutta colpa della penuria diche sta paralizzando l’economia dell’isola. Da qualche settimana ci sono decine di automobilisti che dormono in auto fuori dai distributori dicon code che si estendono per chilometri e durano giorni. Da qui dunque la decisione delno dire i festeggiamenti previsti per il Primo. Secondo il Guardian, lanza disarebbe dovuta a unto rispetto degli accordi commerciali tra ...