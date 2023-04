1° maggio ‘caldo’ tra decreto pronto al varo e sindacati in piazza

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 aprile 2023) A Roma il tradizionale Concertone Lunedì Primo, ore 10: da Palazzo Chigi alle manifestazioni in, l’agenda della festa dei lavoratori è quest’anno quanto mai intensa e, soprattutto, promette una giornata ‘calda’, a dispetto delle previsioni meteo. Un’agenda incentrata su due appuntamenti ‘clou’ concomitanti. L’ora x è, appunto, quella delle 10 quando a Palazzo Chigi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare il pacchetto di misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute e quando, sempre alle stessa ora, partiranno le iniziative messe in campo dai. I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri saranno a Potenza, lascelta quest’anno per la tradizionale celebrazione del Primo ...